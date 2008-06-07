Дельта-Стандарт
Форштадт, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Дельта-Стандарт» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
- Адрес
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460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
- Отделения и банкоматы
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в городе Оренбург
- Телефоны
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба