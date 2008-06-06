Военная ипотека
ФорБанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
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107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8-800-511-86-97 — звонок по России бесплатный(499) 705-86-97