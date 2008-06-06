Военная ипотека ДОМ.РФ
Примсоцбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека ДОМ.РФ» в 1 городе России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
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690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Отделения и банкоматы
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в городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42