Перекредитование ДОМ.РФ
Проинвестбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Перекредитование ДОМ.РФ» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
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614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- Отделения и банкоматы
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в городе Пермь
- Телефоны
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(342) 270-00-32