Рефинансирование
Левобережный, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 40 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
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630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
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в городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба