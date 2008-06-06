Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости
Дальневосточный Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости» в 25 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
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690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
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в городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт