Апартаменты
Ак Барс, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
-
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба