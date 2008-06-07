Ипотечный
Калуга, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
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248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- Отделения и банкоматы
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в городе Калуга
- Телефоны
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(4842) 54-94-25