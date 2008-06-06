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На покупку нежилого помещения

Запсибкомбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На покупку нежилого помещения» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8-го Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Тюмень
Отделения 25 Банкоматы 127 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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