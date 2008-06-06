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Свой дом

БСТ-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Свой дом» в 2 городах России
12
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
Адрес
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
Отделения и банкоматы
в городе Новокузнецк
Отделения 6 Банкоматы 9 посмотреть на карте
Телефоны
(3843) 77-88-88

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