Бонус от застройщика (8-8-8)
РНКБ, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Бонус от застройщика (8-8-8)» в 46 городах России
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
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295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- Отделения и банкоматы
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в городе Симферополь
- Телефоны
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8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный