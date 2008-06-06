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Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ

Плюс Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ» в 6 городах России
12
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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