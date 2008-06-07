Кредит на жилье
Ермак, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Кредит на жилье» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Нижневартовский городской банк «Ермак»
- Адрес
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628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68
- Отделения и банкоматы
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в городе Нижневартовск
- Телефоны
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(3466) 65-29-90