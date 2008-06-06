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Первичный рынок (Ленстройтрест)

Витабанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Первичный рынок (Ленстройтрест)» в 1 городе России
13
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Справочная информация
ПАО «Витабанк»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 325-99-99

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