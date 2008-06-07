Ипотечный
Земский Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
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446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- Отделения и банкоматы
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в городе Сызрань
- Телефоны
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8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54