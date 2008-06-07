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Ипотечный

Земский Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 4 городах России
13
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Отделения и банкоматы
в городе Сызрань
Отделения 9 Банкоматы 20 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

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