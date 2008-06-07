Стандарт первичный рынок
Донхлеббанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Стандарт первичный рынок» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Донхлеббанк»
- Адрес
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344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а
- Отделения и банкоматы
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в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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(863) 267-40-60