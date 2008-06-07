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Кредит с использованием материнского капитала

Владбизнесбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Кредит с использованием материнского капитала» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
Отделения и банкоматы
в городе Владимир
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(4922) 54-18-65

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