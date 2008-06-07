Кредит с использованием материнского капитала
Владбизнесбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Кредит с использованием материнского капитала» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
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600015, г. Владимир,
пр-тЛенина, д. 35
- Отделения и банкоматы
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в городе Владимир
- Телефоны
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(4922) 54-18-65