В десяточку
Юг-Инвестбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «В десяточку» в 26 городах России
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Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
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350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
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в городе Краснодар
- Телефоны
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(861) 259-66-56