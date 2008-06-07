Под залог имеющейся квартиры
СКБ-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Под залог имеющейся квартиры» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
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620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Отделения и банкоматы
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в городе Екатеринбург
- Телефоны
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8 800 100-06-00 — единая справочная служба