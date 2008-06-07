Жилой дом с земельным участком
Уралпромбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Жилой дом с земельным участком» в 2 городах России
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
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454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
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в городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-65-65