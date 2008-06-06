Альтернативный — недвижимость
Сургутнефтегазбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Альтернативный — недвижимость» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
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628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- Сайт
- www.sngb.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Сургут
- Телефоны
-
(3462) 39-88-88