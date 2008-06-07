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Рефинансирование

Крайинвестбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 49 городах России
13
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 7 Банкоматы 86 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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