Новостройка — долевое строительство
Крайинвестбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка — долевое строительство» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
- Адрес
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350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
- Отделения и банкоматы
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в городе Краснодар
- Телефоны
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8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр