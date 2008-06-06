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Гараж / Машино-место

Трансстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Гараж / Машино-место» в 7 городах России
16
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 505-37-73 — звонок по России бесплатный
(495) 786-37-73

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