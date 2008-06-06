Особая
Аверс, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Особая» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
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420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- Отделения и банкоматы
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в городе Казань
- Телефоны
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8 800 700-43-21 — единая справочная служба