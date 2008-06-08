Ипотека
Кемсоцинбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека» в 5 городах России
8
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
- Адрес
-
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 36-90-90