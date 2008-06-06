Готовое жилье
Трансстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
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115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 505-37-73 — звонок по России бесплатный(495) 786-37-73