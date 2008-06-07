На приобретение недвижимости
АвтоКредитБанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На приобретение недвижимости» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
- Адрес
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420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
- Отделения и банкоматы
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в городе Казань
- Телефоны
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(843) 517-22-80