Военная ипотека
Ростфинанс, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 7 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
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344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166а
- Отделения и банкоматы
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в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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8 800 777-70-01 — единая справочная служба