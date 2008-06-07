Готовое и строящееся жилье
Живаго Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое и строящееся жилье» в 2 городах России
9
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
-
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
-
в городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба