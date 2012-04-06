Ипотечный кредит
Северстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный кредит» в 1 городе России
7
Справочная информация
АО «Северный строительный банк»
- Адрес
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160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
- Отделения и банкоматы
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в городе Вологда
- Телефоны
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(8172) 75-93-60