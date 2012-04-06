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Ипотечный кредит

Северстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный кредит» в 1 городе России
7
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Справочная информация
АО «Северный строительный банк»
Адрес
160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Отделения и банкоматы
в городе Вологда
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8172) 75-93-60

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