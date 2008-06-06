Стандарт
Кузнецкий, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Стандарт» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
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440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- Отделения и банкоматы
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в городе Пенза
- Телефоны
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8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67