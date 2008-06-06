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Новостройка

Кузнецкий, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
Отделения и банкоматы
в городе Пенза
Отделения 16 Банкоматы 27 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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