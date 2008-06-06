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Коммерческая недвижимость

Нико-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Коммерческая недвижимость» в 7 городах России
14
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 17 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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