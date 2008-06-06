Коммерческая недвижимость
Нико-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Коммерческая недвижимость» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
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460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 34-00-34