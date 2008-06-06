Ипотека с ТДСК
Томскпромстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека с ТДСК» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
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634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- Отделения и банкоматы
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в городе Томск
- Телефоны
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(3822) 26-59-31