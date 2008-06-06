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Новостройка

Томскпромстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 6 городах России
15
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
Отделения и банкоматы
в городе Томск
Отделения 5 Банкоматы 28 посмотреть на карте
Телефоны
(3822) 26-59-31

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