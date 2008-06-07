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Новостройка +

Курскпромбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка +» в 12 городах России
15
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Курск
Отделения 17 Банкоматы 42 посмотреть на карте
Телефоны
(4712) 70-37-03

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