Ипотечный кредит
Актив Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный кредит» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
- Адрес
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430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
- Отделения и банкоматы
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в городе Саранск
- Телефоны
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(8342) 47-52-70