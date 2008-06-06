Вход
Поиск

Материнский капитал

Актив Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал» в 12 городах России
19
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в городе Саранск
Отделения 10 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 47-52-70

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще