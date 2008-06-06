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Ростометр

Саровбизнесбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ростометр» в 23 городах России
11
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Саров
Отделения 8 Банкоматы 24 посмотреть на карте
Телефоны
(831) 430-38-28

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