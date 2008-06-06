Русь-Малоэтажка
Русь, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Русь-Малоэтажка» в 2 городах России
13
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
-
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00