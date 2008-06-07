Вход
Поиск

Загородная недвижимость

Банк Интеза, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Загородная недвижимость» в 23 городах России
24
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще