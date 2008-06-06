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Русь-КПК

Русь, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Русь-КПК» в 2 городах России
16
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 7 Банкоматы 32 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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