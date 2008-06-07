Вход
Поиск

Материнский капитал

Углеметбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал» в 13 городах России
10
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 3 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще