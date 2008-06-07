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Дом с участком

Ставропольпромстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Дом с участком» в 18 городах России
14
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Отделения и банкоматы
в городе Ставрополь
Отделения 3 Банкоматы 37 посмотреть на карте
Телефоны
(8652) 30-60-30

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