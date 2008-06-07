Дом с участком
Ставропольпромстройбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Дом с участком» в 18 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
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355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- Отделения и банкоматы
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в городе Ставрополь
- Телефоны
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(8652) 30-60-30