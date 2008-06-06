Коммерческая недвижимость
Татсоцбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Коммерческая недвижимость» в 3 городах России
7
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 299-11-11