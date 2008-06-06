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Ипотека для участников государственных программ поддержки семей

Долинск, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека для участников государственных программ поддержки семей» в 3 городах России
14
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
Отделения и банкоматы
в городе Южно-Сахалинск
Отделения 1 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(4242) 49-40-10

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