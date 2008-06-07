Земля и строительство дома
Прио-Внешторгбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Земля и строительство дома» в 10 городах России
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
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390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- Отделения и банкоматы
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в городе Рязань
- Телефоны
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(4912) 24-49-24