Коммерческая недвижимость
НС Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Коммерческая недвижимость» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
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109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный