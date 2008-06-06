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Ипотечный

Урал ФД, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 8 городах России
24
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 9 Банкоматы 45 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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